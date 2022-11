Inter | Onana | Non possiamo sapere se alla ripresa il Napoli sarà uguale

(Di sabato 26 novembre 2022) Andre, portiere dell', ha parlato a SportWeek del campionato dei nerazzurri. Queste le sue parole: "Dobbiamo stare tranquilli, ma nello stesso tempo ammettere che non siamo partiti bene. -afferma- Le cose, però, cambiano in fretta, nella vita e nel calcio, e abbiamo la fortuna che questa volta i campionati sono due e nonseilancora come adesso. -prosegue- Ma, intanto, nell’ultimo periodo abbiamo definitivamente rialzato la testa e mostrato a tutti che siamo forti per davvero. Arriviamo così a febbraio e poi chissà...". Conclude Osana

