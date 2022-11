(Di sabato 26 novembre 2022) ?um?t al-?ima (“Difensori della Patria”) è l’nazionale della. Adottato nel 1987, l’è stato composto durante la guerra d’indipendenza nel 1936 e parla della difesa della nazione e del suo valore. Ilfu scritto da Mustafa Sadiq al-Rafi’i e da Ab? l-Q?sim al-Shabb?, mentre lafu composta da Muhammad ?Abd al-Wahh?b. Di seguito iltradotto e il. O difensori della Patria, O difensori della Patria! Radunatevi attorno alla gloria del nostro tempo! Il sangue che scorre nelle nostre vene, moriamo moriamo, purché viva la nazione. Che i cieli ruggiscano con il tuono Che piovano lampi infuocati Uomini e giovani dellaAlzatevi per la sua gloria e il suo potere. Non c’è posto per i traditori in ...

SPORTFACE.IT

...accennare l'per evitare altri arresti in patria. Inghilterra - Usa è terminata 0 - 0. Ma i simboli arcobaleno sono comunque dentro gli stadi. Oggi con il secondo turno arrivano in campo-......30 Torino - Fortitudo Agrigento BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Bayern 20:00 Panathinaikos - ASVEL 20:30 Barcelona - Baskonia Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00- ... INNO TUNISIA: TESTO, parole e musica (VIDEO) Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali Qatar: Argentina ko, pari senza gol per Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia LIVE ...Con understatement gli inglesi predominano. Non una grande partita Olanda-Senegal. Ecco la media borghesia calcistica di Galles-Stati Uniti di due nazionali che non sembrano destinate ad andare avanti ...