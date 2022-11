Inno Australia | testo | parole e musica VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Advance Fairè il misconosciutodell’e lo sentiremo martedì per la prima volta ai Mondiali di Qatar 2022 quando allo stadio Al Janoub di Doha contro la Francia gli aussie debutteranno al cospetto dei campioni in carica. La traduzione è “Incedi bella” ed è affiancato per la verità dal God save the King in quanto paese del Commonwealth. Per includere la comunità degli aborigeni, nel 2021 è stata modificata una parola del. Di seguito vi proponiamo tutto quel che serve sapere. Ile la traduzione ORIGINALEns all let us rejoice, For we are one and free; We’ve golden soil and wealth for toil, Our home is girt by sea; Our land abounds in Nature’s gifts Of beauty rich and rare; In history’s page, let every stage Advance ...