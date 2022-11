Inghilterra | tifosi agguerriti contro Southgate | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo il magro pareggiogli Stati Uniti, riemergono le critiche deiinglesiGareth. Lo 0-0 maturatola Nazionale statunitense ha rinviato il discorso qualificazione per Kane e compagni alla sfida con il Galles, in programma martedì alle ore 20. Un insulla carta abbordabile, ma i supporter della Nazionale dei Tre Leoni storcono il naso di fronte alla mancata conquista anticipata del pass per gli ottavi. Il mirino ritorna quindi sul c.t., criticato per la scelta di lasciare Phil Foden in panchina per 90 minuti. Foden panchina Mondiali Discutibile, per i fans d’oltremanica, anche la decisione di effettuare solo tre cambi su cinque disponibili in una partita bloccata. Gli inglesi sui social hanno messo nel mirino il tecnico della ...