Influenza e Covid | Galli | “Doppio vaccino sacrosanta indicazione”

(Di sabato 26 novembre 2022) MILANO – “L’quest’anno è intensa. Le famose precauzioni che avevano quasi cancellato anche i raffreddori non ci sono più, quindi stiamo vedendo riemergere molte infezioni. Ma il virusle non è banale, è utile essere un po’ prudenti. Si fa un piacere a se stessi e agli altri vaccinandosi”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. La doppia vaccinazione, insieme al richiamo, “è una. Io stesso le ho fatte a tempo debito. Ora siamo nel momento in cui chi non si è vaccinato per l’dovrebbe affrettarsi a farlo”, ha conclusoricordando che i “ceppi circolanti hanno nei bambini, e in coloro che non avevano incontrato il ...

... la conferma in uno studio Come capire se è- 19 Il- 19 e i virus influenzali si presentano in modo molto simile, soprattutto all'inizio: entrambi portano febbre e difficoltà ......nuovamente utilizzati dal governo britannico per prevedere 65.000 morti a causa dell'...periodo che i suoi obsoleti modelli erano stati utilizzati per 'prevedere' 500.000 morti pernel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...