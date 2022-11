Il signor Romano è morto in Svizzera con il suicidio assistito | VIDEO

Marco Cappato , tesoriere dell' Associazione Luca Coscioni , si autodenuncia nuovamente alla stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine a Milano. Ha accompagnato un uomo, il, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, in Svizzera . Era affetto da Parkinson dal 2020 e non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, quindi escluso ...E' morto il, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la notizia è la figlia Francesca in un video messaggio dalla Svizzera. "Mio papà ...Il signor Romano, che era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito è morto ...Rischia si nuovo 12 anni di carcere. Il signor Romano aveva 82 anni, era affetto da Parkinson dal 2020 e non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. La figlia in un video racconta la sua ...