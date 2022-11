Il PiS polacco è logorato dagli anni al potere | ma solo un’opposizione unita può rovesciare i sovranisti

(Di sabato 26 novembre 2022) Il quadro politico della Polonia, che dal 2015 vede alil partito di destra radicale di Legge e Giustizia, potrebbe cambiare dopo le elezioni legislative del 2023. La media aggregata degli ultimi quattordici sondaggi realizzati è chiara e stima che solamente una coalizione tra i tre principali partiti dell’opposizione potrà raggiungere la maggioranza dei seggi. Si tratta dei conservatori moderati di Piattaforma Civica, dei centristi di Polonia 2050 e dei progressisti di Lewica. Diritto e Giustizia (PiS), alleata con il movimento Confederazione, è vicina, ma non troppo, con il trentasei per cento dei voti. Il partito soffre a causa di un fisiologico calo dei consensi, dei crescenti costi energetici, dell’inflazione in aumento e dell’incapacità di proporre nuovi temi elettorali. Per non soccombere dovrà escogitare nuove strategie, come l’annunciato raddoppio del ...

