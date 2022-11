Open

... il ministro Giorgetti si trova a dover risolvere un. Negli ultimi mesi l' Italia ha acquistato il gas di cui aveva bisogno a un prezzo medio più altosolito. Per legge, avrebbe dovuto ..."La naturalezza mi fa innamorare, detto da me sembra un. Un uomo impacciato, che inciampa,... Si ha l affettopubblico quando si porta qualcosa di leale". Il futuro Un disco in uscita ... Il paradosso del gas: il governo spera nell'aumento dei prezzi per risparmiare 4 miliardi di euro Ai Mondiali di Qatar 2022 l'Inghilterra delude contro gli USA e la qualificazione viene rimandata all'ultimo turno ...I sindaci della provincia di Catania fanno squadra e hanno deciso di unire le forze per contrastare il paradosso che vede gli ospedali di Catania con personale medico in esubero e gli ospedali dei Com ...