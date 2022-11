Il nuovo corso di Forza Italia in Campania è già una realtà | altre importanti adesioni

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl rilancio del partito sul territorio è testimoniato da nuove aperture di sedi, in provincia di Napoli e Caserta, e da un‘ entusiasmante partecipazione da parte di dirigenti, militanti e simpatizzanti ad ogni iniziativa organizzata dal partito azzurro guidato dall’eurodeputato e coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Lo stesso vicepremier, Antonio Tajani, non è voluto mancare oggi alla cerimonia di inaugurazione della nuova sezione provinciale dia Caserta. Tajani, nell’occasione, ha dato il benvenuto a Francesco Cascone e Domenico Marrazzo.Francesco Cascone, neo consigliere regionale che succede ad Annarita Patriarca eletta in Parlamento, e Domenico Marrazzo, consigliere della città metropolitana di Napoli, hanno infatti consegnato al Presidente Tajani le loroa ...

IL GIORNO

...alUefa Pro, necessario per ricoprire l'attuale incarico. Il Verona aveva ottenuto dal settore tecnico una deroga di un mese, utile a trovare una soluzione adeguata all'individuazione del...Si trovava in sella alla sua bicicletta all'incrocio traItalia eLibertà, in piazza ... Ieri pomeriggio intanto è stato installato unsemaforo proprio all'incrocio teatro della ... Il Conservatorio apre il nuovo corso Decolla il biennio in musicoterapia Arriva nel corso di un Design Talk a Seul l'annuncio della collaborazione ... Erano anni di esplorazione e scoperta di un mondo nuovo per la Corea che, all'epoca, non aveva alcun tipo di competenza in ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d47e45e4-2b4e-6132-423b-77d88db778 ...