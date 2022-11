Il medico di Buzzanca sfida il figlio dell’attore | “Scusa Lando se ho fatto di tutto per salvarti”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 novembre 2022) “mi- se cerco di ridare dignità alla tua persona. Se cerco da mesi di riportarti a casa tua per farti avere cure che non potevano esserti date. Perché ricoverato in luogo non idoneo a questo”. Con una lettera su Facebook Fulvio Tomaselli,di fiducia di, si difende dalle minacce querela deldel popolare attore, Massimiliano. Per violazione della privacy. È stato infatti Tomaselli a fornire pubblicamente le ultime notizie sullo stato di salute dell’artista 87enne. Ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma per una caduta. Dopo una lunga e dolorosa degenza in una Rsa romana. Dove, stando alle denunce del suo, sarebbe stato abbandonato, trascurato, legato al letto. IlTomaselli si difende dalle querele del ...