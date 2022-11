Il maltempo flagella ancora Ischia. Almeno una persona estratta viva dal fango

Leggi su agi

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Paura nella notte per ila Casamicciola Terme, uno dei comuni dell'isola d'. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha provocato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017 e che hauna zona rossa non risistemata. Case allagate nei primi piani,nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. In particolare, intorno alle 5 di questa mattina, si è originata una frana dalla parte ...