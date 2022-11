Il gruppo paramilitare Wagner nel mirino dell' Fbi | ricercato l' oligarca russo Evgenij Prighozin

Agenzia Nova

Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha inserito il proprietario del gruppo russo Wagner, Evgenij Prighozin, nella lista dei ricercati, offrendo una ricompensa di 250 mila dollari per qualsiasi informazione possa contribuire al suo arresto. Per anni il gruppo Wagner è stato sospettato di svolgere un ruolo nel favorire le ambizioni del Cremlino, anche in Ucraina, dove i combattenti del gruppo paramilitare erano in prima linea. Vladimir Putin garantisce che la Russia "raggiungerà i suoi obiettivi" in Ucraina.