Il governo è pronto a fare la sua parte Il dolore della politica

17:39 Meloni,a fare sua parte AGI - Durante il collegamento con il centro di coordinamento dei soccorsi per la frana a Ischia, nei colloqui con, tra gli altri, il capo della ......il caro bollette in ospedali e strutture sanitarie è 'un segnale di attenzione delnei ... Anche la promessa indennità per i medici diSoccorso viene rinviata al 2024. Niente per il ...«Il Governo è pronto a fare la sua parte» e i ministri sono stati preallertati per convocare un Consiglio dei ministri in ogni momento, anche stasera, qualora ce ne dovesse ...«Il Governo è pronto a fare la sua parte» e i ministri sono stati preallertati per convocare un Consiglio dei ministri in ogni momento, anche stasera, qualora ce ne dovesse ...