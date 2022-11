Il figlio di Lando Buzzanca pronto a denunciare il medico che avrebbe fatto illazioni “Sono anni che mio padre sta male”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 novembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera, ildiprova a fare chiarezza dopo le tante cose chestate dette in questi giorni, ma soprattutto dopo che un, ha postato sui social un post dedicato all’attore. Il, che dice di esser stato uno dei professionisti che ha seguitoprima del suo ricovero in una RSA ha raccontato di non aver avuto modo di incontrarema di aver saputo che ormai, è ridotto uno scheletro. Pesa circa 50 kg e non sta bene. Alle parole di questo dottore, dalle pagine del Corriere della sera ha appunto risposto ildi, che ormai da un anno e mezzo è finito in questo vortice di accuse e recriminazioni da parte ...