Il 90% di chi lo incassa Reddito grillino | il grande imbroglio | lo scandalo finale

(Di sabato 26 novembre 2022) La frase più famosa di Luigi Di Maio, quando ancora era l'idolo e l'emblema del mondo, è quella pronunciata dal balcone di Palazzo Chigi nel settembre del 2018 dopo l'approvazione deldi cittadinanza: «Abbiamo abolito la povertà». Ma per far digerire alla Lega e agli italiani l'esborso di 7 miliardi l'anno, poi diventati 8, vale a dire 4-5 miliardi in più rispetto aldi inclusione varato l'anno prima dal governo dem guidato da Paolo Gentiloni, il capo politico dei Cinquestelle aveva puntato molto anche sulla seconda gamba del sussidio. Non una semplice elemosina di Stato, ma uno strumento potente per ridare dignità alle persone, accompagnandole verso il mondo del lavoro. Sentite qua: «Obiettivo deldi cittadinanza non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano», spiega il ...