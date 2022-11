Il 2022 è stato un buon anno al cinema | ma non come crede Empire

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) “: A Celebration”. Da nonrci. Il mensilespara il titolo sulla copertina di dicembre. Sfrenato ottimismo: non pareva di aver trascorso untanto notevole. Vedendo film, s’intende. Che dovrebbero essere la consolazione per tutte le cose spiacevoli a cui pensare dopo il “The End” (ma davvero gli ucraini, a poca distanza da noi, rischiano di passare l’inverno – il loro rigido inverno – al freddo, al buio e senza cibo? Modi per bombardarli con pagnotte, torce, batterie, maglioni e coperte di pile non ne abbiamo?).sostiene che ilha sconvolto tutte regole “in meglio”. Ai giornalisti della rivista l’onere della prova. “Top Gun: Maverick” per cominciare, di Joseph Kosinski. In effetti è incredibile che Tom Cruise abbia lo stesso sorriso da oltre 30 anni. ...