I volontari del Rotary in campo per il Banco Alimentare - Cronaca - lanazione.it

Regione Campania

"Divisi nei supermercati aretini' spiega il presidenteRotary Club Arezzo, Alberto Papini dall'androne ......Croniche Intestinali (MICI) organizzato dalla dott.ssa Angela Bertani ResponsabileCentro ...con l'associazione nazionale dei pazienti AMICI Italia e con l'insostituibile contributo dei... Elezione 2022 dei delegati delle regioni degli operatori volontari del servizio civile universale 12/16 dicembre 2022 – Avviso ai volontari e agli Enti di Servizio civile - Servizio Civile Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...“Divisi nei supermercati aretini" spiega il presidente del Rotary Club Arezzo, Alberto Papini dall’androne dell’Esselunga ...