I «genitori elicottero» che scatenano anche la furia omicida

Leggi su panorama

(Di sabato 26 novembre 2022) Il 22 novembre 2022 è stato ritrovato, nel congelatore di casa, il corpo di Maria Prudenza Bellanova di 82 anni. Il figlio, Angelo Bellanova, ha ammesso di aver deposto il cadavere nel congelatore dopo aver vegliato sulla salma per un giorno. Le motivazioni che avrebbe espresso per il gesto sarebbero ravvisabili nel “senso di paura di essere giudicato per la morte della madre e per lo sconforto”. Abbiamo chiesto alla nostra Profiler, la Dott.ssa Cristina Brasi, Psicologa, Criminologa e Analista Scientifica del Linguaggio non Verbale, quali sono le ragioni che possono portare a un legame simbiotico e disfunzionale con la figura parentale. Il “parenting” è un termine utilizzato per descrivere i comportamentiali specifici che hanno un ruolo fondamentale nella definizione dei comportamenti infantili. Esso comprende la capacità del genitore di rispondere ai bisogni ...