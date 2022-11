I “Dialoghi delle carmelitane” alla Prima dell’Opera di Roma

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) Quella potente riflessione sugli orrori della storia e le vanità dell’anima che sono i “” di Francis Poulenc aprono domani sera la stagione del Teatro all’Opera con la regia di Emma Dante che aveva “già immaginato lo spettacolo con Carlo Fuortes” come tiene a sottolineare in una conversazione al telefono, e la direzione di Michele Mariotti, al suo primo podio da direttore musicale della fondazione insieme con Ciro Visco, nuovo maestro del coro. Molta attesa fra i melomani, mentre ini mugugnano per la scelta e sbagliano, perché nessun momento poteva essere migliore, in Europa, per riportare in scena un’opera complessa come questa, che venne composta appena dopo la Seconda guerra mondiale su fatti accaduti durante gli ultimi giorni del Terrore, riletti da una doppia mano di impronta ...