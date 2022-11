Honda Civic 2 0 e | hev | la prova della full hybrid

(Di sabato 26 novembre 2022) Precisione di guida da vera auto sportiva, ma anche motorizzazione ibrida evoluta capace di consumi per 4,7 litri di benzina ogni 100 km. L'undicesima generazione distupisce come accade ...

Agenzia ANSA

Precisione di guida da vera auto sportiva, ma anche motorizzazione ibrida evoluta capace di consumi per 4,7 litri di benzina ogni 100 km. L'undicesima generazione distupisce come accade ormai a poche vetture. Il design ora vanta uno stile europeo che in 455 cm di lunghezza sfodera linee eleganti da berlina sportiva e una abitabilità interna di alto ...Non approdano all'ultima fase l'Alfa Romeo Tonale, la BMW X1 e la, recentemente apparse sul mercato. L'insieme delle finaliste propone un mix tra auto che utilizzano anche il motore ... Honda Civic e:Hev, il grande classico diventa ibrido e sportivo - La Prova di ANSA Motori Lo spagnolo Adriaan Montenegro, grande tifoso di Pedrosa, con una vittoria e un secondo posto nell'ultima uscita si conferma iridato della top class eSport, gestendo la grande rimonta di Piero Ricciut ...Estrema guidabilità, consumi ridottissimi, concentrato hi-tech Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazio ...