Hans Magnus Enzensberger | Un maestro riluttante nel segno della libertà

Enzensberger è rimasto giovane, e ironico anche quando non poteva che essere considerato (per età, se non altro) "sorpassato dai tempi". Una piccola fiammella che oggi si spegne - una ...25 Novembre 2022 MAUSOLEUM. TRENTASETTE BALLATE TRATTE DALLA STORIA DEL PROGRESSO , pubblicato daEnzensberger nel 1975, uscito per la prima volta in Italia nel 1979, è stato riproposto nel 2017, sempre da Einaudi e sempre con la traduzione di Vittoria Alliata, ma con la novità del ... Hans Magnus Enzensberger, morto il poeta dell'anima tedesca È morto a Monaco di Baviera lo scrittore Hans Magnus Enzensberger. Aveva 93 anni. Autore influente della letteratura del dopoguerra, Enzensberger è stato uno dei più importanti poeti e intellettuali i ...Il ritratto. Scomparso a Monaco a 93 anni, ha scritto decine di romanzi, saggi e poesie. Tra i maggiori intellettuali tedeschi del dopoguerra dopo il ’68 è stato una delle voci critiche del Paese. Il ...