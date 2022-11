Guida all’architettura letteraria per esplorare in modo innovativo i libri e sé stessi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 novembre 2022) Per Ennio Flaiano i grandinon sono quelli che sfogliamo con disattenzione, che consumiamo per invidia o emulazione, che finiamo in fretta, con rabbia, per stare al passo con la modadel momento; ma quelli che rileggiamo così tante volte da abitarli, sentendoli addosso come certi angoli di casa nostra. Li teniamo sul comodino, in borsa o in uno scaffale preciso della libreria per rifugiarci quando ne abbiamo più bisogno. Per cercare risposte a domande che la vita ci pone distrattamente. Alcunihanno la forma di una tenda, altri di un attico, altri ancora di una casa in collina. Ci voleva però la poliedricità di un architetto, illustratore, docente e scrittore per scoprire come analizzare l’architettura di una storia e trasformarla con creatività e immaginazione in un edificio. Da undici anni Matteo Pericoli ...