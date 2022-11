Guardia Sanframondi | manifestazione per la giornata contro la violenza sulle donne

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La Consulta dellediha organizzato un’articolataper lainternazionalela. Il programma di eventi è stato concepito per fare sensibilizzazione ma anche azioni che abbiano un impatto concreto sul territorio come iniziare una raccolta dati ed il pomeriggio è iniziato proprio con l’inaugurazione della cassetta rossa dedicata alla raccolta dei questionari anonimi. Dapprima la presidente della Consulta Rosa Falluto ha presentato il lavoro e le finalità della Consulta stessa e poi l‘avv. Maria Carmela Cicchiello ha illustrato la necessità e il significato dei questionari ...

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata organizzata una fiaccolata in rosso dalla "consulta delle donne" nel comune di Guardia Sanframondi. Le donne partecipanti re ...