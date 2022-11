Grosso incendio vicino allo stadio Lusail | le ultime su Argentina-Messico

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) Continua il programma del Mondiale in Qatar, si avvicina l’inizio di una sfida fondamentale per il passaggio del turno:contro. La squadra di Scaloni è reduce da una clamorosa sconfitta contro l’Arabia Saudita, ilnon è andato oltre il pareggio contro la Polonia. Si sono registrati momenti di paura in vista della partita. E’ scoppiato unin un cantiere del Qatar, secondo quanto confermato dai funzionari le fiamme si sono alzate in un edificio in costruzione,. L’impianto si trova a 3,5 km dal luogo dell’e a 28 km a nord dalla capitale Doha, l’è divampato alle ore 12 locali. In cielo si è alzato un ...