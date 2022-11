“Grande delusione” | Vieri non ha dubbi sulla Nazionale!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 novembre 2022) Prima dell’inizio del Mondiale in Qatar, l’Argentina era tra le squadre favorite alla vittoria del titolo: l’albiceleste non vince un mondiale dal 1986, quando in campo c’era un certo Diego Armando Maradona, che trascinò la nazionale alla vittoria contro la Germania Ovest. Al debutto contro l’Arabia Saudita, però, la nazionale allenata dal CT Scaloni ha deluso le aspettative, perdendo per 2-1 il match. Una partita molto sfortunata, con la nazionale argentina che ha visto annullarsi ben 3 goal per fuorigioco. Argentina Mondiali Qatarprestazione della Selección interviene, che in diretta su Twich durante la BoboTV, commenta così le performance di due calciatori di Serie A: “Per me ladi questa prima giornata è l’Argentina, per come ha giocato. Lautaro Martinez ha fatto poco, Di ...