Golf | DP World Tour | Cameron Smith balza in testa al Fortinet Australian PGA Championship quando mancano 18 buche

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Terzo giro in archivio alPGAsul Royal QueenslandCourse di Brisbane, in Australia. Nel torneo che, insieme al Joburg Open in Sudafrica, sta dando il via ufficiale alla stagione 2022/23 del DP, inè saltato, probabilmente il favorito numero uno della vigilia. Il numero 3 del ranking mondiale ha abbassato di due colpi il suo score ed ha soprattutto approfittato di una giornata difficile dei principali avversari per tentare anche una mini fuga. Il suo punteggio recita -11 ed i colpi di vantaggio sui secondi classificati sono già tre. I primi inseguitori infatti, il giapponese Masehiro Kawamura ed il cinese Liu Yan Wei, non sono riusciti a portare il loro score sotto il ...