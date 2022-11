Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di sabato 26 novembre 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre siano ancor più radicate, cresce infatti non solo il consenso a Fratelli d'Italia ma soprattutto il gradimento verso Giorgia Meloni i cui primi atti da Presidente del Consiglio ed i suoi interventi in Parlamento hanno convinto gli elettori con Fratelli d'Italia che supera anche lo scoglio della manovra economica Continua a sinistra il calo del Pd, ormai distaccato di oltre un punto dal M5S L'ultimoo è di: Ipsos per Corriere della Sera del 26 novembre FdI - 31,4 (+1,6% rispetto aldel 25 ottobre) M5S - 17,5% (+1,5%) Pd - 17,2% (-1,6%) Lega - 7,3% ...