Gli inglesi si inginocchiano | gli americani no | le pagliacciate antirazziste hanno stufato

(Di sabato 26 novembre 2022) Doha, 26 nov – Questi Mondiali in Qatar sono davvero i più noiosi della storia del calcio. Forse perché alcune federazioni (europee) si sono concentrate poco sul pallone e troppo sulla politica. E, tra l’altro, tutte queste menate politicamente corrette portano pure sfiga. Di certo l’portata ai tedeschi che, dopo la loro patetica protesta pro Lgbt,preso due pere da un eroico Giappone. E se non portano sfiga, queste manifestazioni portano di sicuro tanti sbadigli. Come è successo ieri in occasione di Inghilterra–Stati Uniti. Il giocattolo si è rotto? Prima del calcio d’inizio, gliripreso il malcostume degli Europei dell’anno scorso, ossia il gesto di inginocchiarsi in ossequio ai violenti di Black lives matter. Solo che, con grande sorpresa dei telespettatori talebanizzati, gli ...

Corriere dello Sport

... le perenni e 300 rose. Dal 2019 Mara è uscita, ora vive all'estero. Io e Laura, con nostra ... I miei primi clienti sono stati alcuni fioristi e qualche sposa, adesso i matrimoni o...Pareggio a reti bianche tra le due Nazionali. Si deciderà tutto martedì nell'ultima giornata, conche sfideranno il Galles eamericani che se la vedranno con l'Iran in un match che si preannuncia infuocato. Tutto ancora aperto nel girone B. Inghilterra e Stati Uniti non vanno oltre ... Gli inglesi non lasciano in pace l'Italia: la risposta dei tifosi è geniale Martedì la palla passerà alla banda di Southgate: l’obiettivo è far tornare il sereno e continuare la permanenza in Qatar il più a lungo possibile Gli inglesi sui social hanno messo nel mirino il tecn ...Pareggio a reti bianche tra le due Nazionali. Si deciderà tutto martedì nell'ultima giornata, con gli inglesi che sfideranno il Galles e ...