Giudici e psichiatri potevano fermare Giandavide De Pau. Ma non lo fecero

(Di sabato 26 novembre 2022) Da tempo aveva mostrato la sua indole violenta: nel 2006 venne arrestato per aver sequestrato e stuprato una prostituta brasiliana. Nel 2019 lopatteggiare a un anno di reclusione per aver massacrato un barista. In mezzo tantissime altre storie

Giandavide De Pau poteva essere fermato. Già da tempo il killer di Prati aveva mostrato la sua indole violenta. Lo sanno bene i carabinieri, che nel 2006 lo hanno arrestato per aver sequestrato e ...Semeraro è uno dei, una minoranza, che va a incontrare i reclusi di cui si occupa nel loro ... Alle regioni da cui dipende la sanità penitenziaria e il numero di psicologi esempre ...Da tempo aveva mostrato la sua indole violenta: nel 2006 venne arrestato per aver sequestrato e stuprato una prostituta brasiliana. Nel 2019 lo fecero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...