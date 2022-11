Giovanni Storti difende la città di Milano Ecco l’audace iniziativa

(Di sabato 26 novembre 2022)ladi: “le ferite vanno curate” dice in un video postato sui social e che è diventato virale, storico membro del trio ‘Aldo,e Giacomo’, è sceso tra le strade diper denunciare le difficili condizioni dell’asfalto cittadino, che con le sue buche può essere la causa di drammatici incidenti. In un video di sui social, l’attore, armato di una vernice rossa, ha mostrato le condizioni dell’asfalto di via Bramante. Ha detto: “L’asfalto di via Bramante sanguina e quando le ferite sanguinano vanno curate. L’amministrazione cosa fa? Guardate come sono profonde – denuncia l’attore, – che succede se si passa in bicicletta o in motorino?” Poi aggiunge: ...

"L'asfalto sanguina, li vogliamo spendere sti due soldi per farlo visitare da uno specialista questo asfalto o no". Ripreso da Libero Libero dedica una pagina al video di Giovanni Storti ( il comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo ) che denuncia le buche di Milano. Scrive Libero: Dietro la patinata Milano delle riviste e delle modaliole vetrine del quadrilatero, non è ... Giovanni Storti chiama, Beppe Sala risponde. L'attore del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo è sceso in campo, o meglio in strada, come difensore della città di Milano.