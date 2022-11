Ginnastica Estetica | le friulane incantano | argento ai Mondiali

Leggi su udine20

(Di sabato 26 novembre 2022) Una giornata memorabile per la squadra udinese guidata dall’allenatrice Elina Benkova e dalla coreografa e allenatrice Rimma Anisimova L’Italia trionfa aigrazie alle ginnaste. A coronamento della collezione di medaglie guadagnate dalle atlete, è arrivato l’a Graz in Austria alla tappa Steiermark Cup che si è svolta in concomitanza alla Coppa del Mondo didi Gruppo. Complessivamente una bella gara quella delle ragazze della Royal Gym, hanno ben figurato di fronte ad un parterre e ad una giuria internazionale, qualificandosi come vicecampionesse. Per queste giovani atlete è stata la terza partecipazione a livello mondiale nella categoria che vedeva in gara ventidue squadre di tutto il pianeta. Giovedi sono riuscite superare la gara preliminare e ieri ...