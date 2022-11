La Gazzetta dello Sport

Antetokounmpo al solito è inesorabile: stavolta chiude con 38 punti! I Cavs (12 - 7) non perdevano dalla sfida proprio coi Bucks, sempre a Milwaukee, del 16 novembre. Il 10 - 35 di parziale ......di fila) trovando in Brook Lopez (29 punti con 7/9 dall'arco) una valida alternativa a un... Lodi Stephen Curry (50 punti) non basta a Golden State per guarire dal mal di trasferta: ... Giannis show, i Bucks travolgono Cleveland. Banchero (19 punti) non salva i Magic He was also active on defense, blocking Bucks big man Brook Lopez on one end and scoring in transition on the other. The box score shows two-time MVP Giannis Antetokounmpo had 36 points, 11 rebounds, ...Giannis Antetokounmpo says he has complete confidence in his Bucks teammate. View the original article to see embedded media. After a franchise-best 8-0 start, the Milwaukee Bucks faced ...