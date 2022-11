Gerry Scotti | dal divorzio alla nuova famiglia | il grande amore per Gabriella

Il Fatto Quotidiano

È unmolto dolce quello che si è racconto al Corriere della Sera: classe 1956, il conduttore originario di Miradolo Terme in provincia di Pavia rimane dagli anni Ottanta uno dei volti più ...Maria Elena Barnabi per Gente linus amadeus 'Quando a ottobre ho sentito la notizia dello schianto sulla A4 del furgone dell'associazione Centro 21 onlus di Riccione (i sei occupanti sono tutti morti, ... “Gerry Scotti sa essere anche molto scorbutico”: Linus parla del collega e racconta un aneddoto Gerry Scotti ha raccontato al Corriere una parte della sua vita: dal divorzio e dai lutti che hanno abbattuto il suo mondo, alla sua ricostruzione dieci anni fa, al fianco di Gabriella Perino. E le su ...Anni d’oro, quasi come se tutti i talenti si fossero dati appuntamento: Linus, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, insieme a DeejayTv e sotto l’ala protettiva di Claudio Cecchetto. Ebbene, per i suoi 50 ...