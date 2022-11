Francia | Deschamps | «Obiettivo raggiunto»

(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole di Didierdopo la vittoria contro la Danimarca e il passaggio aritmetico agli ottavi di finale del Mondiale Didierha parlato dopo il successo per 2-1 della suacontro la Danimarca. Il CT ha commentato il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale. PAROLE – «Il mioè conquistato. Il mio gruppo è forte, vuole fare grandi cose. Complimenti davvero ai miei ragazzi, c’è stata una gran risposta dopo il goal dell’1-1. Abbiamo vinto contro una buona squadra, spesso sottovalutata. La Danimarca ha dimostrata di essere tra le nazioni più attrezzata. Abbiamo sei punti in due gare e siamo qualificati, bene così, tra l’altro siamo quasi certi del primo posto. Va bene così ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

