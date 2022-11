Francia-Danimarca | Giroud contro Kjaer | un derby tutto rossonero

Non dimentichiamoci di, partita - talismano dei Bleus: ogni volta che l'hanno avuta nel girone (1984, 1998, 2000, 2018) poi hanno sempre vinto il torneo! E i danesi rischiano ...Una grande opportunità per i nordafricani, che dopo il pari all'esordio contro lavogliono provare ad arrivare a quota 4 all'ultima sfida del girone contro la. Travolti dai 'Bleus' ...Questo Mondiale ha una buona sceneggiatura: nello stesso girone l'ultima giornata vede Iran-Usa, con tutto quello che vuol dire, e Inghilterra-Galles, che mette in difficoltà pure il re ...Dopo lo scoppiettante esordio con l'Australia, la Francia torna in campo per il secondo turno della fase a gironi. Ad attenderla c'è la Danimarca che non è andata oltre lo 0-0 con la Tunisia. Si gioca ...