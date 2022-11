Francia Danimarca | abbiamo la candidata alla vittoria?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Laha vinto 2-1 contro lagrazie ad una prestazione super di Kylian Mbappé. La nazionale di Deschamps è agli ottavi Finora i maggiori complimenti in Qatar li ha ricevuti il Brasile. Il suo 2-0Serbia, avversario di valore, la sensazione che il punteggio avrebbe potuto essere più corposo e il gol da copertina di Richarlison portavano a una conclusione naturale di questo genere, oltre a tutta la storia che i verde-oro si portano dietro. Con l’eclissarsi di Germania e Argentina, la pigrizia dell’Inghilterra e una Spagna che deve misurarsi con un vero test che non sia il materasso Costa Rica, restava la. Da stasera, col 2-1 sulla, la nazionale di Deschamps ha tutto il diritto di esserenumero 1. Per almeno 3 motivi. 1) Mbappé nuovo ...