Frana per il maltempo a Casamicciola | auto finiscono in mare

(Di sabato 26 novembre 2022) Ischia (Na) – Questa mattina, intorno alle 5, a Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il mare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Per il momento non ci sono feriti nè danni alle abitazioni. Carabinieri di Ischia e Protezione civile sul posto.

Secondo quanto riporta Positanonews, in località Celario Chiusa per frana la strada Alghero-Bosa. Il provvedimento è stato reso noto nella notte dal sindaco della cittadina del Temo, Pier Franco Casula. Il violento nubifragio che ha imperversato ieri nel po Danni, allagamenti e frane a Ischia, località Casamicciola Terme, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'isola questa notte.