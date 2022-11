Frana Ischia | Meloni | “Governo farà la sua parte”

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ilè pronto a fare la sua” e i ministri sono stati preallertati per convocare un Consiglio dei ministri in ogni momento, anche stasera, qualora ce ne dovesse essere bisogno. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia, che dalla sede della Protezione civile di Roma si è collegata con la riunione nella Prefettura di Napoli del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione sullaverificatasi ad. Presenti, tra gli altri, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il vicepremier, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e vari sindaci della zona. Presente alla riunione in prefettura anche il ministro della ...

...inoltre a disposizione un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti ad... afferma: "Esprimiamo la nostra massima vicinanza a tutte le famiglie isolane colpite dallae, a ...Un elicottero HH139 dell'Aeronautica militare partirà da Pratica di Mare verso l'isola di...Musumeci sottolinea la difficoltà in alcuni casi che stanno trovando i soccorritori per laa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sorrento in lutto partecipa al dolore di Ischia. In segno di solidarietà sospesa la cerimonia di accensione dell'albero di Natale prevista per oggi pomeriggio, sabato, a piazza Tasso. Del resto anche ...