Frana Ischia | Macron chiama Meloni | solidarietà e sostegno

Cosa è accaduto adA scatenare laè stato un forte nubifragio che ha colpito nella notte l'isola dicausando allagamenti specialmente nella zona di Casamicciola, già teatro di un ...Le immagini dell'evacuazione di alcuni abitanti didopo lache ha travolto l'isola, e in particolare il comune di Casamicciola . Nel video le operazioni di vigili del fuoco, protezione civile e poliziaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per sincerarsi della situazione a Casamicciola, il comune di Ischia colpito questa mattina da una ...Vorrebbe recarsi al più presto a Casamicciola Terme per essere vicino a quello che da un anno è diventato anche il suo popolo, colpito ancora una volta da un’alluvione. Ma ora non è possibile: il mare ...