Frana di Ischia | annullata la prima del Teatro San Carlo

(Di sabato 26 novembre 2022) IlSanstasera resterà chiuso per lasciare spazio al silenzio ed al rispetto per chi ha subito una grave perdita, in segno di vicinanza e conforto. La Fondazionesi Sanin accordo con il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e il Sindaco Gaetano Manfredi, anche in qualità di presidente della Fondazione,

ROMA - Non è la prima volta che il maltempo miete vittime a, dove oggi si è verificata unae colate di fango che hanno provocato più di una decina di dispersi. I dati del catalogo gestito da CNR IRPI evidenziano come nella zona di Casamicciola ...Continua ail lavoro dei 70 vigili del fuoco impegnati sull'isola in soccorso della popolazione e nelle ... in via Santa Barbara, che e' stata colpita da una. (npk) 26 novembre 2022ROMA (ITALPRESS) – “Al momento non ci sono morti accertati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza ...È di una vittima e 9 dispersi il bilancio della frana che ha travolto Casamicciola, sull'isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Si tratta ...