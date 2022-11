Frana Casamicciola | un morto accertato | 11 dispersi e 13 feriti 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn, 11, 13 feriti di cui solo uno in condizioni “un po’ più gravi”. Sono i dati forniti dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa di aggiornamento sulla situazione di. Il prefetto ha riferito che il commissario prefettizio che è a“ci ha riferito che forse è stato ritrovato vivo un gruppo familiare di tre unità”. “Ci sono famiglie che non vogliono allontanarsi dalle proprie case forse per paura di andare via, ma noi abbiamo la necessità che lascino le abitazioni e, speriamo, per il minor tempo possibile”. Lo ha detto il prefetto di Napoli nel punto stampa di aggiornamento della situazione a. Le operazioni di soccorso aproseguiranno tutta ...