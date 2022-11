Frana Casamicciola | il Prefetto | ”Per ora nessun morto accertato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – ”Al momento non abbiamo morti accertati”. Lo ha detto ildi Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa per fare il punto sulla situazione in corso a. “Stiamo evacuando la zona circostante a quella della”. Lo ha detto ildi Napoli, Claudio Palomba, facendo il punto con la stampa sulla situazione di. “In via preventiva – ha aggiunto – stiamo spostando tutti i nuclei familiari che vivono nella zona prospiciente allae per il momento li stiamo radunando nel palazzetto dello Sport del Comune di Ischia, successivamente saranno dislocati in strutture alberghiere individuate grazie alla disponibilità di tutti i sindaci dell’isola. Se necessario, ne individueremo un numero più ampio”. Sull’isola ...