Frana Casamicciola | da Intesa 100 milioni per famiglie e imprese

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA fronte della situazione di emergenza sull’isola di Ischia,Sanpaolo dispone a partire da subito un supporto finanziario a sostegno dellee dellestanziando un plafond di 100di euro. Il plafond è disponibile da subito per, privati,, piccoli artigiani, commercianti che hanno subìto danni e necessitano di un sostegno finanziario immediato. Il gruppoSanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per, residenti nelle zone colpite dal maltempo. Sono inoltre previsti per due anni sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti Pos che la gratuità ...

