Frana Casamicciola | convocato per domani Consiglio dei ministri | all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza

(Di sabato 26 novembre 2022) Lo aveva accennato Giorgia Meloni nelle ultime ore dopo aver seguito lo sviluppo dei soccorsi dalla sede della Protezione Civile, ora Palazzo Chigi lo conferma: «27 novembre alle ore 11 èundeid’urgenza per ladiin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre». Nel pomeriggio la presidente delaveva avvertito idi stare in allerta per una possibile convocazione, promettendo da parte del governo il massimo sostegno agli sfollati di Ischia. Ora la notizia ufficialedi ...

2022 - 11 - 26 17:49:09 Un uomo di 60 anni ferito nellatrasportato a Napoli: è in prognosi riservata Un uomo di 60 anni ferito nelladi, sull'isola d'Ischia, è stato ...Un uomo in prognosi riservata Un uomo di 60 anni ferito nelladi, sull'isola d'Ischia, è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverato in prognosi riservata ...È una donna la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Ci sono volute ore per identificarla, il corpo lacerato dalla furia distruttrice del fango, il volto incorniciato da lunghi capelli ...Il prefetto di Napoli agli abitanti della zona rossa a Casamicciola: “Vi ospiteremo negli alberghi”. Sarebbero tre i feriti, circa 130 gli sfollati. Salvata una famiglia con neonato. (www.adnkronos.co ...