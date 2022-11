Frana a Ischia | l’armatore Lauro | Sospese corse degli aliscafi | viaggia solo qualche traghetto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 novembre 2022) Difficoltà aanche per i collegamenti via mare con Napoli. “Lesono state, per il maltempo,sta partendo, diretto soprattutto a Pozzuoli”, spiega all‘Adnkronos Salvatore, ex senatore e armatore, presidente di Volaviamare. Le condizioni meteo proibitive stanno rendendo difficili anche i soccorsi. “Molte famiglie non sono ancora state raggiunte, quelle che stanno in zone isolate”, ricorda, che si trova a. Intanto si muove la macchina della solidarietà. “Gli albergatori sono pronti ad aprire le loro strutture, stanno portando le coperte e quanto serve per ospitare gli sfollati. E il Rotary si stringe intorno alla comunità die ...