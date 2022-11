Frana a Ischia | la prima vittima è una donna straniera sposata con un isolano Ritrovati otto dispersi | “Cerchiamo ancora dieci persone” Salvati padre | madre e neonato | ma il maltempo ostacola i soccorsi

"Ora dobbiamo aspettare e sperare che vengano ritrovati tutti ...Casamicciola, fango e detriti ovunque. Il sindaco: 'È una tragedia'. Salva la famiglia con il neonato. Due gli uomini estratti vivi dal fango. Un ferito ricoverato in prognosi riservata, duecento gli ...La frana a Casamicciola è stata registrata alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha “spezzato” in due l’isola. Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno… Leggi ...La frana a Casamicciola è stata registrata alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha “spezzato” in due l’isola. Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno… Leggi ...