Frana a Ischia a causa del Maltempo | famiglia dispersa e una 25enne

(Di sabato 26 novembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Continua ilin Campania. Aquesta mattina intorno alle 5 si è originata unadalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. Laha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato. E’ cosciente. Due le abitazioni travolte in via celario.unacomposta da marito moglie e un neonato. E ancorauna. Sul posto i Carabinieri die la protezione civile. – foto: ufficio stampa Carabinieri (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.