Frana a Ischia | 8 morti secondo Salvini e 13 dispersi a Casamicciola Terme | VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) Icausati dallache si è abbattuta a, sull’Isola d’, sarebbero 13. A darne nota i carabinieri. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare perda Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli “prioritariamente”, si legge in una nota della Regione Campania, per le squadre di soccorso. L’Asl Napoli 2 ha attivato l’elisoccorso. Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di. E’ rimastro travolto da unain piazza Maio, una delle zone più colpite di. All’ospedale sono arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori. “Sono otto iaccertati per la ...

Napoli, 26 novembre 2022 'Al momento non ci sono morti accertati. C'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative ma stiamo inviando ...Intanto il Teatro San Carlo comunica l'annullamento dell'opera inaugurale "Don Carlo" prevista per oggi alle 17,00 in segno di lutto per ladiUn violento nubifragio ha colpito nella notte Ischia. Allagamenti e danni ovunque su tutta l’isola ma soprattutto a Casamicciola dove intorno alle cinque del mattino, proprio per via delle violenti ...Dopo Ischia , il maltempo continua a fare danni in Campania. In Costiera amalfitana alberi hanno interrotto la strada da Amalfi a Cetara, nel Cilento strade crollate per quanto riguarda la provincia d ...