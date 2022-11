Frana a Ischia | 13 dispersi | tra loro anche un neonato Trenta le famiglie isolate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov –. Un nubifragio sull’isola, dalle 5 di stamani, ha provocato allagamenti e smottamenti. Sarebbero almeno 13 le persone disperse, a Casamicciola, a causa di unaprovocata dal temprale. Tra ic’è pure una famiglia composta da marito, moglie e un. Dispersauna ragazza di 25 anni. Si trovavano tutti in due case travolte dal fango lungo via Celario., immobili crollati e 30“Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati”, dice il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci die la prefettura. “Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare ...