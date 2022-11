Frana a Casamicciola | Piantedosi | “Situazione molto grave | 200 persone evacuate”

Leggi su anteprima24

Un'ulteriore riunione del Centro di coordinamento soccorsi del ministero dell'Interno (Ccs) è convocata nella sede delle Prefettura di Napoli alle ore 15.30. "La prefettura insieme alla Regione sta disponendo l'evacuazione di circa 200, per il ricovero delleinteressate dal movimento franoso, che devono essere messe in salvo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la. "La. Come è stato già comunicato dalla prefettura di Napoli al momento ci sono 12 dispersi che vengono segnalati. La comunicazione ufficiale è incentrata come si conviene ...